‘Blaftaks’ in Groningen is opnieuw de hoogste van Nederland

nieuws

De inwoners van de gemeente Groningen betalen ook in 2021 het meeste van alle Nederlanders voor het hebben van een hond als huisdier. Dat blijkt uit de Atlas van Gemeentelijke Lasten, die maandag werd gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.

Gemiddeld betalen inwoners van de gemeente Groningen dit jaar 133,80 euro voor het bezit van één hond. Ter vergelijking: gemiddeld betaalt de eigenaar van één hond in Nederland 44,03 euro per jaar. Dit bedrag loopt op naar slechts 79,03 euro per jaar als de gemeenten die geen hondenbelasting heffen niet worden meegerekend.

Groningen is één van de vijf noordelijke gemeentes die nog hondenbelasting heffen. In de provincie Groningen betalen alleen de inwoners van Pekela nog hondenbelasting. Daar moet voor het bezit van één hond 64,90 euro betaald worden.

In Groningen gaan ook steeds meer stemmen op om de hondenbelasting af te schaffen. Met name in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer is deze roep groot, omdat hier voor de herindeling van de gemeentes met de gemeente Groningen geen hondenbelasting werd geheven.