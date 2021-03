‘Binnen enkele weken’ cameratoezicht in Folkingestraat tegen onveiligheid

Er komt cameratoezicht in en rond de Folkingestraat. De afgelopen tijd trokken bewoners aan de bel omdat ze zich vaak onveilig voelen in de buurt.

Daarom stelden de VVD, CDA, Stadspartij en de PVV woensdag vragen om te pleiten voor cameratoezicht. Burgemeester Koen Schuiling honoreert hun voorstel. “Het is een terecht verzoek. We hebben al lange tijd aandacht voor het gebied rond de Folkingestraat. Er is heel veel overlast. We bieden nu hulp aan mensen die dat nodig hebben, maar we zien dat dat onvoldoende effect heeft en dat de overlast blijft.”

In de gemeenteraad zijn de meningen nog wel verdeeld. Zo twijfelen D66 en GroenLinks of camera’s het probleem wel oplossen. “Als je naar onderzoeken kijkt in gemeentes waar cameratoezicht is, zie je niet altijd of het helpt,” zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks. “Een ander belangrijk argument is dat wanneer je op plaats A camera’s ophangt, dat mensen dan ergens anders naartoe gaan. Daarmee is het geen structurele oplossing voor de problemen en pak je de oorzaak niet aan. Dit is een symbooloplossing en daar hebben de bewoners ook niets aan.”

Ietje Jacobs, fractievoorzitter van de VVD, denkt dat camera’s wel helpen. “Als je camera’s ophangt kan de politie meekijken. Dan kunnen ze ingrijpen op het moment dat er wat dreigt te gebeuren. Nu is het zo dat je de politie belt als er al iets gebeurd is, en dan zie je dat ze vaak te laat zijn.”

De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. Als dat gebeurt, kunnen de camera’s snel geplaatst worden. “Dat is een kwestie van luttele weken,” zegt Schuiling. “In de tussentijd zijn we bezig met de handhaving van het gebied. De camera’s zullen zeker een belangrijke aanvulling daarop zijn.”