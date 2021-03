Billy Ocean treedt volgend jaar weer op in De Oosterpoort

nieuws

Foto via Pexels.com (CC0)

Op 20 september volgend jaar verwelkomt De Oosterpoort opnieuw de Britse zanger Billy Ocean. De zeventigjarige Ocean vertolkt, naast zijn grootste hits, nummers van zijn laatste album ‘One World’. In 2017 trad Ocean ook al op in Groningen.

Na zijn eerste hit, Love Really Hurts Without You uit 1976, maakte Ocean furore in de jaren tachtig met nummers als Suddenly, Caribbean Queen en Get Outta My Dreams, Get Into My Car. When The Going Gets Tough, (The Tough Get Going), werd een hit, omdat het de titelsong was van de Amerikaanse speelfilm The Jewel of the Nile.

De kaartverkoop voor het optreden begint op aanstaande vrijdag om 10.00 uur.