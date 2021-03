Bijpraatsessie over versterking live te volgen voor inwoners

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Op woensdag 31 maart laat de gemeenteraad van Groningen zich bijpraten over de versterking in verschillende dorpen. De online bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeente.

Naast de laatste updates over de versterking in de verschillende dorpen, worden ook de vele vragen die gemeenteraadsleden de afgelopen tijd aan het college van B&W hebben gesteld besproken. Met name de communicatie met inwoners en de wisselwoningen zijn onderwerpen waar de laatste maanden veel over is gepraat.

Op 14 april gaan raadsleden met elkaar en het college in debat over et nieuwe Plan van Aanpak Versterking, wat in de maak is. De verwachting is dat dit nieuwe plan van Aanpak rond de zomer klaar is.

De twee uur durende raadsessie ‘Versterken en Vernieuwen’ begint om 10.00 uur.