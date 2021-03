Bijna half miljoen euro voor ondersteuning kwetsbare ouders uit Groningen

nieuws

Foto: Pexels.com

ZONMw heeft een subsidie van 450.000 verstrekt aan de gemeente Groningen, het UMCG en het Centrum voor Seksuele Gezondheid. Het geld wordt besteed aan snellere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid bij hun kinderwens, anticonceptie, zwangerschap en ouderschap.

Het geld is bestemd voor het project ‘DOEN’, een aanvulling op de aanpak Kansrijke Start Groningen. Hulpverleners gaan, samen met ervaringsdeskundigen, verbeteringen aanbrengen in de manier waarop Groningers met een licht verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid sneller en beter begeleid kunnen worden bij problemen rond een kinderwens, anticonceptie, zwangerschap en ouderschap,

”Een kind dat opgroeit in een gezin met ouders met psychische problemen heeft een grotere kans deze problemen later zelf ook te ontwikkelen”, aldus Wethouder Isabelle Diks. “Mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen duidelijke hulpvraag als het gaat om zwangerschap en ouderschap.”