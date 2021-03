Bijna 55 duizend euro voor jeugdsport in Groningen en Drenthe

sport

Foto Andor Heij

Er is bijna 55 duizend euro opgehaald voor de jeugdsport in Groningen en Drenthe. Dat meldt de John Schokker Foundation.

Door 24 verenigingen werden loten verkocht waarmee prijzen te verdienen waren zoals een VW kever of een fiets. De clubs kunnen allemaal een bijdrage tegemoet zien.

“Het is mooi dat zulke bedragen beschikbaar komen voor de jeugdsport”, zegt voorzitter Wytze Kooistra van de John Schokker Foundation. Daar is vaak met minimale middelen al veel te bereiken. Wij hopen dat de deelnemende initiatieven hierdoor in staat zijn trainers voor de jeugd te behouden in deze moeilijke tijden. Daarnaast hopen we vooral ook dat hiermee nieuwe initiatieven ontplooid worden om de jeugd in beweging te houden”.