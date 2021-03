Bijles initiatief thuisbasisonderwijs.nl groeit als kool en vindt onderdak bij Jimmy’s

nieuws

Foto: Emiel Verbeek en Raymond Huisman

Ze weten niet wat hen overkomt. Emiel Veerbeek (28) en Edo Ladage (30) van de website thuisbasisonderwijs.nl. Sinds zij in februari begonnen met de stichting voor bijles en huiswerkbegeleiding is het een gekkenhuis.

“De hele dag heeft de telefoon zo ongeveer roodgloeiend gestaan”, vertelt Veerbeek zondagavond. “En ik zal je eerlijk zeggen dat we dit ook niet verwacht hadden. We hadden wel verwacht dat er wat aanmeldingen zouden komen, maar dat we al vijftienhonderd aanmeldingen zouden hebben en al zevenhonderd leerlingen en bijlesdocenten bij elkaar zouden brengen, dat hadden we niet verwacht. Echt ongelofelijk. En de aanmeldingen komen ook uit heel Nederland hè?”

Online platform

Het idee om bijles en huiswerkbegeleiding aan te gaan bieden ontstond kort na de tweede lockdown in december waarbij het primair en secundair onderwijs gesloten werd en leerlingen aangewezen waren op online onderwijs. Voor ouders zorgde het voor een zware last en leerlingen kregen te maken met leerachterstanden. Als oplossing hebben Veerbeek en Ladage een online platform ontwikkeld waar vraag en aanbod van bijles en huiswerkbegeleiding bij elkaar wordt gebracht. Via de website kunnen ouders hun kinderen aanmelden om een geschikte bijlesdocent te vinden. “Ouders kunnen hierbij zelf aangeven hoeveel uren ondersteuning zij zoeken en hoeveel zij hiervoor kunnen betalen.”

“35 euro per uur vinden wij te duur”

Op dit vlak wijkt het ook af van wat commerciële bedrijven aanbieden. “Zij vragen al snel 35 euro per uur voor een bijles. Dat vinden wij te duur. Wij vinden dat een bijles voor iedereen betaalbaar moet zijn.” Om de kosten voor een bijles verder omlaag te brengen hebben bedrijven ook de mogelijkheid om te sponsoren. Het online platform kent ook een andere zijde. Want behalve ouders die hun kinderen aanmmelden kunnen ook studenten en docenten zich aanmelden die bijles willen geven. “Achter de schermen zoeken we dan naar de perfecte match tussen een leerling en bijlesdocent.”

Veel studenten melden zich aan als bijlesdocent

Ook op het gebied van bijlesdocenten heeft men geen klagen. “Als ik naar Groningen kijk dan zien we dat veel studenten zich aanmelden. En ik denk dat ik dat ook wel begrijp. De inkomsten voor veel studenten zijn met het sluiten van de horeca en de detailhandel weggevallen. Door zich aan dit project te binden is er weer zicht op inkomsten.” Veerbeek laat weten vooral op zoek te zijn naar pabostudenten en andere ho- en wo-studenten, pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten.

Jimmy’s Groningen

Omdat het bedrijf de afgelopen weken enorm groeit is men op zoek gegaan naar een fysieke locatie. “Ik woon in Emmen en Edo woont in Delfzijl. Na lang zoeken hebben we uiteindelijk onderdak gevonden bij Jimmy’s in Groningen. Daar zijn we blij mee omdat het een prachtige plek is in de binnenstad. En we zijn ook op zoek naar nog meer locaties, want we zouden ook heel graag de wijk in willen.” Jimmy’s als locatie komt ook niet uit de lucht vallen. De stichting heeft namelijk geen winstoogmerk en financiert met haar inkomsten maatschappelijke activiteiten gerelateerd aan armoede. “Denk aan het omscholen van werkzoekenden, giften aan Voedselbanken en schuldhulpverlening. Zo kunnen we iets teruggeven aan de maatschappij en investeren we in de toekomst. Het doel van de stichting is om het nemen van bijlessen bereikbaar te maken voor iedereen.” Om zichtbaar te zijn voor zoveel mogelijk ouders werd er al samengewerkt met Jimmy’s Groningen.

Meer informatie over thuisbasisonderwijs is te vinden op deze website.