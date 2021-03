Bewoners Polder Lageland over groot zonnepark: “We voelen ons door de gemeente murw geslagen”

nieuws

Foto: bewoners Lagelandpolder

Bewoners van Polder Lageland, achter de wijk Meerstad, zijn niet blij met de plannen van de gemeente om in hun polder één van de grootste zonneparken van de regio te bouwen. Ook is men niet blij met de manier waarop de gemeente de plannen er in sneltreinvaart doordrukt.

Polder Lageland is op dit moment een open polder. Maar als het aan het College ligt gaat daar snel verandering in komen. Naast een groot zonnepark moet het ook de plek worden waar het Europees Hyperloop Testcentrum komt en moet er een groot hoogspanningsstation gebouwd gaan worden. Bewoners zijn afgelopen weekend langs de deuren van buurtbewoners gegaan om bezwaren tegen de gemeentelijke plannen te verzamelen.

Murw geslagen

Uit de reacties blijkt dat alle bewoners de plannen voor het zonnepark te groot vinden, de Hyperloop overbodig achten en de komst van een hoogspanningsstation gevaarlijk en ongewenst vinden. De ongeveer zestig bewoners gaven ook aan dat men zich door de gemeente Groningen onder druk gezet voelt, dat men niet gehoord wordt en dat men weinig vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente bewoners invloed geeft op hun leefomgeving. “We voelen ons murw geslagen door een gemeente, die met oogkleppen in een sneltreinvaart dit project door de raad wil loodsen”, laat één van de bewoners weten.

Paneldebat

Behalve het verzamelen van verhalen was de actie van afgelopen weekend ook bedoeld om omwonenden op te roepen om betrokken te blijven en om in te spreken bij de gemeenteraad. In de gemeenteraad zal de Lagelandpolder de komende periode verschillende keren ter sprake komen. Op woensdag 7 april vindt er bijvoorbeeld een technische sessie plaats en kunnen bewoners in gesprek met gemeenteraadsleden. Ook zal er een paneldebat worden gehouden. Later vindt er nog een raadsdebat plaats.