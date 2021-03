Bewoners Grunobuurt kunnen maand lang gratis hulp krijgen bij financiën

nieuws

Diverse organisaties, wijkbewoners en ervaringsdeskundigen beginnen komende week met de actie “Samen financieel Sterk” in de Grunobuurt. Wijkbewoners kunnen, een maand lang, met al hun financiële vragen terecht op verschillende manieren en op verschillende plekken in de wijk.

Het initiatief komt volgens gebiedsondersteuner José Wilschut van ‘Zuid Vooruit’ voort uit interviews met wijkbewoners. Met de actie willen de organisaties de schaamte en het taboe over financiële problemen verminderen, door het stellen van financiële vragen laagdrempelig te maken. Op deze manier worden bewoners eerder ondersteund en zijn schulden of andere problemen mogelijk te voorkomen.

Mensen uit de Grunobuurt kunnen telefonisch, via Facebook of via Instagram contact opnemen met een ondersteuner om een afspraak in te plannen. Vervolgens kunnen ze digitaal, thuis of op een openbare plek in de wijk in gesprek met een expert over hun financiële situatie. Vragen over administratie, toeslagen, geld, budgetten en juridische kwesties zijn allemaal welkom.

Het project is een pilot. Als de actie goed werkt, wordt deze uitgebreid naar andere wijken in Groningen.