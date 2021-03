Bestuur Nationaal Programma Groningen weer compleet, nog wel op zoek naar voorzitter

nieuws

Nationaal Programma Groningen bij de presentatie in 2018. Foto: Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen is weer compleet. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Nationaal Programma Groningen is een organisatie die werkt aan een goede toekomst voor Groningers en werd in 2018 opgericht. Daarbij worden mensen en ideeën samengebracht en krachten gebundeld. Onderwerpen waar men zich vooral mee bezighoudt zijn onder andere de economie, opleidingen, natuur en klimaat. Het bestuur kent sinds maandag vier nieuwe namen. Het gaat om Elles Dost, Tamara Kroll, Linda Steg en Ton Runneboom. Burgemeester Gerard Beukema is bestuurslid geworden namens de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Nieuwe namen

Dost is bestuurder van Lefier en zal zich bezig gaan houden met het thema wonen. Kroll is lid van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis en zij heeft als aandachtsgebied het thema zorg. Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, en zal zich bezig gaan houden met energie. Runneboom is CEO van Cellicon en zal zich in zijn nieuwe functie gaan richten op de chemie.

Voorzitter

Er wordt echter nog een nieuwe voorzitter gezocht. Op dit moment wordt deze functie bekleed door René Paas maar omdat de startfase van Nationaal Programma Groningen is afgerond en het inmiddels vol in bedrijf is, heeft Paas aangegeven dat zijn primaire taak als voorzitter erop zit. Paas blijft aan tot zijn opvolger is benoemd.