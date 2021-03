Best Western Hotel verliest gevelpanelen door de storm

nieuws

Foto: Joey Lameris, 112groningen

Bij het Best Western Hotel aan de Radesingel is donderdagmiddag door de harde wind een van de gevelplaten van ruim 20 meter hoogte naar beneden gekomen. Dat meldt de website 112.groningen. Er vielen geen gewonden.

De gevelpanelen zijn van steen en wegen een paar kilo per stuk. Toevallig liep er niemand langs de plek des onheils – anders had het slecht kunnen aflopen. De brandweer werd opgeroepen om andere loshangende panelen van de gevel te verwijderen. Daarbij was de hulp van een hoogwerker nodig.