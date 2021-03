Bert Visscher krijgt eerste Le Roux puzzel van Groningen

nieuws

De Groninger striptekenaar, cartoonist en illustrator Frans Le Roux presenteerde woensdag zijn nieuwste puzzel. Die maakt deel uit van de serie ‘Cities of the World’ van Ravensburger. De afbeelding toont een mudvolle Broerstraat.

Om dit feit te vieren hebben Le Roux, Spellen- en puzzelwinkel Wirwar en de Groningen Store woensdag het eerste exemplaar van de puzzel overhandigd aan cabaretier Bert Visscher. Die stond namelijk destijds afgebeeld op de puzzel van New York.

De overhandiging van de puzzel vond plaats in de Broerstraat, de plek die gebruikt is voor de prent van de puzzel. Volgens Le Roux staat deze plek symbool voor de kennismaking van duizenden kersverse studenten met Groningen. In de tekening trekt er juist een optocht langs het Academiegebouw.

De tekeningen en puzzels van Frans Le Roux worden niet alleen in Groningen verkocht. Ongeveer een derde van de oplage gaat naar het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Denemarken, Groot-Brittannië en Australië.