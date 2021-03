Belgische politie traceerde verdachten steekpartij Van Houtenlaan via mobiele telefoon

nieuws

In de Van Houtenlaan zijn woensdagavond veel hulpdiensten aanwezig. Foto: Patrick Wind

De Belgische en Franse politie konden de twee verdachten van de steekpartij aan de Van Houtenlaan van afgelopen woensdag traceren door de mobiele telefoons van de Oldambster en de Amerikaan te volgen. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

De 32-jarige Amerikaan en de twintigjarige Oldambster werden zaterdagochtend gearresteerd in Laon, in Noord-Frankrijk. Nadat een Europees aanhoudingsbevel voor de twee mannen was uitgevaardigd, werd de mobiele telefoon van één van hen getraceerd door de Belgische politie. Daarmee werd een internationaal alarmsysteem in werking gesteld. Daardoor werd ook de Franse politie geattendeerd op de verdachten, die in een in Nederland gehuurde Opel Crossland door Noord-Frankrijk reden.

Bij één van de twee verdachten werd volgens de Franse krant een mes gevonden. Of dit ook het mes is wat is gebruikt bij de steekpartij, is nog onduidelijk. Ook meldde de Franse krant Le Parisien zondag dat de zwaargewonde agent waarschijnlijk een oog moet missen, maar het is niet duidelijk op basis van welke informatie de krant dit meldt.

Steekpartij, woonboot en vlucht

Afgelopen woensdagavond raakte een agent ernstig gewond aan het gezicht en hals, toen hij werd gestoken door één van de twee verdachten. Zij werden staande gehouden voor een avondklokcontrole. Ook een andere agent raakte gewond.

De politie kamde afgelopen vrijdag, na zo’n vijftig tips te hebben gekregen over de verdachten, een woonboot uit aan het Winschoterdiep. Hier verbleven de verdachten tijdelijk via AirBnb.

Dit spoor leidde naar de auto van de verdachten. Ook werd bekend wat het telefoonnummer van één van de verdachten was, waardoor dit toestel kon worden gelokaliseerd.