Beeld van Aletta Jacobs versierd met kutketting

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij de rechten van vrouwen. Veel mensen kwamen vandaag in actie. Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland roept de gemeente op om het Hoornse Park om te dopen tot Heldinnenbuurt en Linda de Munck hangt een ketting om het standbeeld van Aletta Jacobs

‘Ik ben vanochtend vroeg opgestaan om de kutketting op te hangen’ zegt Linda de Munck. Linda wil hiermee een statement maken en op komen voor de rechten van vrouwen. Zij deelt het ophangen van de ketting en een aantal foto’s van het standbeeld op haar Instagram. ‘Soms lijkt het net of vrouwen niet serieus genomen worden en daarom vind ik het belangrijk om voor vrouwenrechten op te komen’ zegt Linda.

Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland roept de gemeente op om de naam het Hoornse Park te veranderen. ‘Wij willen deze belangrijke rolmodellen in het zonnetje zetten en deze buurt omdopen tot de Heldinnenbuurt’ zegt Jellie Tiemersma. ‘Het is belangrijk om aan te geven dat mannen en vrouwen nog lang niet overal gelijk zijn en de Internationale Vrouwendag is een goede dag om dit te benadrukken’ zegt ze.