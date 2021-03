Beckerman (SP): “Het gemak waarmee Rutte zei dat een kerncentrale wel in Groningen kan”

Inwoners van de gemeente Groningen gaan woensdag naar de stembus. Onder hen ook verschillende kandidaat-Kamerleden. Verslaggever Ecco van Oosterhout volgt verschillende van hen, waaronder Sandra Beckerman van de SP.

Mevrouw Beckerman, u staat op plek zes, de peilingen zien er goed uit, dus kat in het bakkie …

“Nou, zes is niet genoeg. Wij gaan voor een zo sterk mogelijke SP, natuurlijk.”

De SP wil straks in het formatieproces graag over links, maar dat ziet er gezien de peilingen behoorlijk problematisch uit …

“En dat is precies waarom ik hoop dat vandaag zoveel mogelijk mensen gaan stemmen, zodat wij zo groot mogelijk worden. We hebben nu tien jaar Rutte, we weten wat dat betekent. Alleen al als je kijkt naar de toeslagenaffaire, maar ook de ramp hier in Groningen, het aantal daklozen dat verdubbeld is, het is wat mij betreft hoog tijd voor iets anders.”

Een week of twee geleden kregen we ineens van onze premier een kerncentrale cadeau …

“Ik vond het gemak waarmee Rutte zomaar zei, dat kan wel in Groningen. Dat geeft wel weer aan hoe weinig gevoel hij heeft voor wat er hier speelt, en wat voor ramp er hier in deze provincie is aangericht. Een motie van mijn partij is aangenomen, geen kerncentrale in Groningen. De VVD stemde overigens tegen deze motie, maar ik vond het uitermate pijnlijk.”

Wat heeft in uw optiek de verkiezingsstrijd gedomineerd?

“Uiteraard is corona een belangrijk onderwerp, maar zeker ook een onderwerp als wonen. En daar heb ik zelf de afgelopen jaren samen met heel veel andere mensen hard voor gestreden. We hebben te maken met zo’n diepe wooncrisis. De oorzaak is geen natuurramp, maar het is het gevolg van foute politieke keuzes. Keuzes van Rutte en al zijn bondgenoten. Heel veel mensen kunnen geen goed en betaalbaar huis vinden. Ik denk dat dit vandaag een belangrijk onderwerp is om voor naar het stembureau te gaan.”

Er gaat gestemd worden, de komende weken gaat er geformeerd worden. Wopke Hoekstra (CDA) heeft gezegd dat hij het huidige kabinetsbeleid voort wil zetten. Hoe kijkt u daar tegen aan?

“Ik vond Wopke Hoekstra zijn campagne behoorlijk treurig. Het kabinet moest aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Mensen die vermorzeld zijn door de overheid, en dat is maar één groep, er zijn er veel en veel meer. En dan zegt Hoekstra, daar wil ik mee door gaan. Sterker nog, hij doet er nog een schepje bovenop, door te zeggen dat hij de WW wel wil verkorten. Het is echt een consultant, die er zit voor zijn eigen consultancy-vrienden en de topinkomens maar niet voor de mensen hier.”

Uit de peilingen blijkt dat D66 stijgt, zou dat een koersverandering teweeg kunnen brengen?

“Dat weet ik niet. Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Gisteravond heb ik naar het slotdebat gekeken, onze Lilian Marijnissen mocht tegenover Kaag staan en ik vond Lilian erg sterk. Kaag liet weten dat ze zoveel macht wil weggeven aan Europa, en ook nog eens zei dat we daar geen referenda over gaan houden omdat het te belangrijk is voor de burgers. Daar schrokken wij heel erg van, hoe makkelijk ze dat eigenlijk zei.”

Wat denkt u, wordt het de komende vier jaar weer oppositie voor de SP?

“Wat het ook wordt, wij gaan er vol voor.”

Op wie gaat u stemmen?

“Ik ga stemmen op Jimmy Dijk, de nummer tien van de SP-lijst. Het is een fantastische kameraad, al vijftien jaar voer ik hier in stad en provincie actie met hem. Ik hoop dat ik dat met hem ook in Den Haag kan doen.” ook in Den Haag te kunnen doen