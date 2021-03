Baudet wil door met gaswinning: ‘Kan Groningers in één of twee weken aandeelhouder NAM maken’

nieuws

Foto: Jens Vos

De gaswinning in Groningen moet doorgaan, maar Groningers moeten dan wel aandeelhouder kunnen worden van de NAM en omwonenden moeten een ton op hun rekening gestort krijgen. Dat liet Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet donderdagmiddag weten in de liveshow De Lijsttrekkers van het Algemeen Dagblad.

Baudet noemt het ‘bizar’ dat er 500 miljard euro aan aardgas in de Groningse grond blijft zitten. Doorgaan met boren is dan ook een ‘no-brainer’, aldus de FvD-leider.

Op de vraag van een bezorgde kijker van de livestream uit Groningen over de plannen die Baudet heeft voor de provincie stelde Baudet: “Maak iedere Groninger aandeelhouder van de NAM, stort een ton op de rekening, koop mensen uit, regel een perfecte schadeloosstelling. Dat kan in één of twee weken geregeld zijn.”