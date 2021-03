Bachconcert in Lutherse Kerk: “Elke dag is een Bachdag maar deze dag is bijzonder”

nieuws

Pianist en organist Laurens de Man. Foto: Lutherse Kerk Groningen

De Lutherse Kerk is zondagavond het toneel van een bijzonder Bachnachtconcert. Ter ere van de geboortedag van Johann Sebastian Bach zal Laurens de Man een concert geven dat online te volgen is.

Hoi Laurens! Ben je er al een beetje klaar voor?

“Jazeker, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik verblijf al een aantal dagen in Groningen zodat ik kennis heb kunnen maken met beide orgels in de kerk. Zowel donderdag, als vrijdag als ook gisteren heb ik al heel wat uren doorgebracht om vanavond het maximale resultaat uit de instrumenten te kunnen halen. Hoe meer tijd je in de voorbereiding steekt, hoe leuker het resultaat ook wordt. In principe kun je ook eindeloos oefenen, maar er is wel een grens. Maar ik ben er van overtuigd dat het heel mooi gaat worden.”

Tekst gaat verder onder de video

Gisteravond speelde Laurens op het Edskes-orgel het stuk ‘O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618’ van J.S. Bach

In de kerk staan een Van Oeckelen orgel uit 1896 en een orgel uit 2017 dat vervaardigd is door Bernhardt Edskes. Wat is je indruk van de instrumenten?

“Laat ik zeggen dat het sowieso heel bijzonder is dat een kerk twee orgels heeft. Het zijn hele mooie instrumenten, maar het zijn ook twee uitersten. Het Edskes-orgel ademt de sfeer van Schnitger. Het laat de Barok-muziek bruisen en het geeft een soort van tintelend geluid. Het heeft romantische klankidealen. Het Van Oeckelen geeft een heel ander geluid, dat doet denken als het geluid van strijkinstrumenten. Op de orgels ga ik onder andere een fuga over het thema gebaseerd op Bachs naam, van Jan Albert van Eijken, spelen. Daarnaast ga ik twee stukken van Robert Schumann spelen uit de bloeiperiode van de romantiek.”

De bedoeling is dat mensen vanavond online meeluisteren. Ben je niet bang dat, omdat het online is, bepaalde details als in frequenties weg gaan vallen?

“Ik denk dat je dit concert moet gaan beschouwen als een opmaat naar wat er straks allemaal weer mogelijk is. Dat als straks de maatregelen versoepeld worden, dat je weer in een kerkgebouw kunt zitten, en kunt luisteren naar de prachtige klanken die orgels kunnen maken. Want inderdaad, het gebouw is de beste plek om er van te genieten. Als je vanavond via laptopspeakertjes gaat luisteren dan zal de beleving toch anders zijn. Als voorbeeld, de echte lawaaitonen die zullen online toch anders overkomen dan als je in de kerk zit.”

Dat het concert vandaag plaatsvindt is niet voor niks, het is vandaag de geboortedag van één van de grootste musici die de wereld gekend heeft. Hoe bijzonder is de dag voor jou?

“Het is een soort van religieuze dag voor mij. Maar toen ik nog samen met mijn huisgenoten woonde was het wel altijd een dag waarop ik taart kocht, en we er op die manier toch wat bij stilstonden. Het is toevalligerwijs ook het begin van de lente, het moment dat alles opbloeit. En dat is ook een mooie parallel, de muziek van Bach en de start van lente, het laten bloeien. Aan de andere kant, iedere dag is een Bachdag. Op alle dagen klinkt zijn muziek prachtig en geweldig.”

Het concert is vanavond te bekijken en beluisteren via deze pagina.