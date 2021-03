Avondklokovertreder met mes beledigt agenten in Stad

nieuws

foto: Bob de Vries

De politie heeft maandagavond in Groningen een fietser aangehouden, omdat hij zich verbaal verweerde tegen de agent die hem staande hield voor een avondklok-controle.

De man weigerde in eerste instantie zelfs te stoppen voor de motoragent die hem staande hield. Toen de man eenmaal stilstond, werd hij recalcitrant tegen de agenten.

“Hij vond het nodig om ons ook te beledigen en hier werd hij dan ook voor aangehouden”, zo schrijft het Team Verkeer Noord-Nederland op Instagram. “Ik bespaar jullie zijn taalgebruik.”

Mes gevonden

Toen een politiebus arriveerde om de man mee te nemen naar het politiebureau, hoorden de agenten iets vallen. Nadat hij in de bus was gezet, werd de arrestantenbus iets vooruit gereden, waarna bleek dat de man een mes had weggegooid. Naast het taalgebruik van de man, zal ook hier proces verbaal voor worden opgemaakt.