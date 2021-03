Avondklok gaat vanaf vanavond om 22.00 uur in

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

De avondklok gaat vanaf woensdagavond niet om 21.00 uur maar om 22.00 uur in. Het versoepelen van de maatregel werd vorige week aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte (VVD).

Vanaf januari tot gisteravond gold de avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. Vanwege de zomertijd is besloten om de start van de avondklok te verschuiven naar 22.00 uur. De politie laat weten dat er nu meer tijd en ruimte is om reguliere werkzaamheden uit te kunnen voeren. “Tussen 21.00 en 22.00 uur hoeven we ons nu niet te richten op het handhaven van de avondklok en is er ruimte voor andere werkzaamheden”, laat een woordvoerder van de landelijke korpsleiding weten.

De politie kan niet zeggen of het later starten van de avondklok ook gaat betekenen dat er minder bekeuringen uitgedeeld worden. In de afgelopen week werden er in de provincie Groningen 357 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Dat waren er 111 meer dan de week ervoor. Dat de avondklok later in gaat betekent ook dat veel supermarkten vanaf vanavond een uurtje langer open zijn.