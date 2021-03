Auto ’s slopen uit frustratie

Wat kun je doen als je gefrustreerd bent en je je verveelt? Autosmash aan de Gideonweg heeft daar wat voor gevonden: een auto slopen.

Je kunt met een groepje van maximaal acht personen van achttien jaar en ouder een auto onder handen nemen tot hij total loss is. Het is een gat in de markt. “Het is typisch een kroegidee”, zegt Sebastiaan Brecheteau van Autosmash. “Het idee werd bevestigd op een stort waar mensen vol plezier en vreugde dingen kapot maakten”.

Er komen verschillende groepen op af: “Een vrijgezellenfeest, een teamuitje zoals vanuit een voetbalelftal dat de gelegenheid had om even ontlading te zoeken”, aldus Brecheteau, die het zelf ook leuk vindt: “Na een activiteit gaan wij ook nog even bezig”.

De herbruikbare spullen in de auto’s die in elkaar getimmerd worden zijn al verwijderd. Na de behandeling door de vrije tijdslopers wordt de rest van het voertuig gerecycled.

Om verwondingen te voorkomen word je voorzien van een overal, veiligheidsbril en mondkapje.