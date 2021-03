Automobilist rijdt 135 op ringweg; rijbewijs ingevorderd

De politie heeft zondagavond het rijbewijs ingenomen van een automobilist, omdat hij met 135 kilometer per uur over de ringweg van Groningen reed.

Op het gedeelte van de ringweg waar de automobilist reed, was slechts 70 kilometer per uur toegestaan. Omdat hij, na de verplichte correctie, nog steeds meer dan 50 kilometer per uur te hard reed, werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Naast de invordering van het rijbewijs is ook proces verbaal opgemaakt tegen de bestuurder. Ook moet de man verplicht een cursus volgen, de zogenoemde Educatieve Maatregel Gedrag.

