Auto slaat over de kop, bestuurder gewond

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdag aan het einde van de middag op de Beneluxweg is een personenauto over de kop geslagen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.50 uur. “Het betreft een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “Ter hoogte van de afrit van de N46 was een bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtgeraakt. De auto sloeg vervolgens over de kop en kwam tot stilstand in de berm.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie en een ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse omdat er mogelijk sprake was van een beknelling.

De bestuurder is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De afrit van de N46 is enige tijd afgesloten geweest.