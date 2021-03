Auto botst op boom Prinsesseweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Prinsesseweg is een personenauto op een boom gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De automobilist was onderweg vanuit Paddepoel richting de Oranjebuurt. Op een gegeven moment is het mis gegaan waarbij de auto op een boom is gebotst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de rijbaan gestremd. “Hulpverleners hebben met vereende krachten het vehikel het trottoir op kunnen duwen. Daarna was de weg weer vrij.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Het voertuig is weggesleept door een bergingsbedrijf.