Atleten Voorrips en Kupers stellen teleur op EK Indoor

Foto: Team 4 Mijl

De atleten Thijmen Kupers en Suzanne Voorrips van Team 4 Mijl uit Groningen hebben zich tijdens het EK Indoor Atletiek in het Poose Torun niet kunnen plaatsen voor de halve finale.

De 27-jarige Voorrips eindigde op de 800 meter in haar serie als zesde in een teleurstellende tijd van 2 minuten 07,78 seconden. Om de halve finale te bereiken had de promovendus cardiologie bij de beste drie moeten eindigen.

Haar partner Thijmen Kupers onderging op de 800 meter heren hetzelfde lot. Ook hij wist zich niet voor de halve finale te plaatsen. De 29-jarige loper had geen kracht meer voor een eindsprint en kwam als vijfde over de finish. Ook zijn tijd van 1 minuut 50,38 viel tegen. Kupers won op het EK Indoor in 2015 nog brons, maar werd de afgelopen jaren geplaagd door zware blessures.

Het derde lid van Team 4 Mijl dat deelneemt aan het EK is Marit Dopheide. Zij loopt zondag in het estafetteteam op de 4 x 400 meter. Het team is favoriet voor de titel.