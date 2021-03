“Assen is vriendelijker voor ondernemers dan Groningen”

nieuws

De gemeenteraad van Groningen had een voorbeeld moeten nemen aan Assen. Dat zegt de JOVD Groningen nadat woensdagavond een motie van de PVV, om het eerste half uur parkeren in Groningen gratis te maken, werd weggestemd.

De JOVD is teleurgesteld dat de motie van tafel ging. “Dit had een grote impuls kunnen zijn voor de winkeliers en horeca en zou tevens een goede test zijn geweest om te kijken of gratis parkeren vlak bij winkel- en horecagelegenheden voor extra omzet zorgt”, zegt voorzitter Tom Boer. De JOVD begrijpt ook de overweging niet dat het voor de gemeente mogelijk een grote kostenpost zou zijn. “Mensen laten nu alles bezorgen, dus de parkeerplaatsen staan al leeg. Wij denken dat de eventuele kosten opwegen tegen de baten. Als hierdoor winkeliers en horeca bedrijven een impuls krijgen en het langer volhouden, is dat op de lange termijn goed voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van de stad.”

De JOVD spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad terugkomt op het besluit en er alsnog voor gaat kiezen om de lokale middenstand te steunen, zoals in Assen wel is gebeurd.