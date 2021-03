Asielzoekers die over hekken ‘coronahotel’ klommen, zijn teruggebracht naar Friesland

nieuws

Bron GoogleMaps

De zes minderjarige asielzoekers, die afgelopen zaterdag over de hekken van het corona-quarantainecentrum klommen en vervolgens door Haren zwierven, zijn teruggebracht naar de voorziening in Friesland. Dat maakte het COA vrijdagmiddag bekend.

Na hun ontsnapping werd een zoektocht gestart naar de jongeren. De zes minderjarigen werden dezelfde avond nog ingerekend en teruggebracht naar het hotel.

De jongeren werden vorige week in Haren geplaatst, omdat zij niet op hun oorspronkelijke locatie, een kleinschalige woonvoorziening in Friesland, konden blijven. Inmiddels zijn de omstandigheden op deze plek aangepast, waardoor de jongeren weer in hun eigen leefomgeving begeleid kunnen worden, maar wel in isolatie kunnen blijven.