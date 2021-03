Arjen Robben werkt individueel hard aan herstel op trainingsveld

Arjen Robben is nog steeds hard aan het werk om terug te keren in de selectie van FC Groningen. Terwijl de rest van de groep zich voorbereid op de thuiswedstrijd tegen Emmen, gaat Robbin in zijn individuele training tot het gaatje.

Robben kwam dit seizoen tweemaal in actie voor FC Groningen, in de thuiswedstrijden tegen PSV en FC Utrecht. Voor de speler weer in aanmerking komt voor speelminuten in het eerste elftal zal hij eerst moeten aansluiten bij de groepstraining.

Of dat binnenkort al gaat gebeuren is onbekend. Na de training vroeg RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker hoe het ervoor stond met de aanvaller: “Het gaat goed, steeds een stapje erbij,” antwoordde een ontspannen ogende Robben.