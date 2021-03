Are you now: drie minuten stil in de cameralens van Ismaël Lotz kijken

Drie minuten volledig afgesloten van de buitenwereld, in het nu zijn, oog in oog met de cameralens van filmmaker Ismaël Lotz. Ismaël heeft in zeven jaar tijd al 275 films van drie minuten gemaakt.

Ismaël liet zich voor het idee inspireren door Andy Warhol. Hij begon in 2014 met het project dat hij omdoopte tot ‘Are You Now’, of wel: ben je in het nu? Voor het project zet Ismaël bekenden, vrienden, familie of mensen die hij op een andere manier is tegengekomen voor zijn lens in vaak een natuurlijk gebied.

“Het is echt gewoon in het nu zijn, proberen die verstilling op te zoeken. Niet alleen voor degenen die voor de camera staan maar ook al 275 afleveringen voor mezelf,” vertelt Ismaël. De filmpjes zijn allemaal verzameld op een speciale website: www.areyounow.com