Amsterdamse zangeres Karsu treedt in december op in De Oosterpoort

De Amsterdamse zangeres Karsu gaat in december een optreden verzorgen in De Oosterpoort. De kaartverkoop is afgelopen vrijdag gestart.

Karsu wordt omschreven als een veelzijdige zangeres die pop met jazz mixt en klassiek en Turkse muziek tot een aanstekelijke muzikale show brengt. Karsu Dönmez werd geboren op 19 april 1990 in Amsterdam. Haar eerste album, Confession, verscheen in 2012. Haar tweede album, Colors, werd in 2016 bekroond met een Edison. Haar derde album, Karsu, verscheen in 2019. Tijdens het schrijven van de liedjes voor dit album ontwikkelde de zangeres een ander geluid, geïnspireerd door ervaringen die zij opdeed tijdens haar reizen naar China, Bali en Los Angeles.

Het optreden van Karsu staat geplanned op woensdag 15 december 2021 om 20.30 uur in De Oosterpoort. De voorverkoop is afgelopen vrijdag om 12.00 uur begonnen.