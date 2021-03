“Als jongere ga ik stemmen op een kleine partij omdat zij hun programma trouw blijven”

nieuws

Jetze Koper is nog aan het twijfelen en probeert door onder andere stemwijzers in te vullen, tot een keuze te komen

Behalve jongeren in het voortgezet onderwijs die voor het eerst mogen stemmen zijn er ook in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs jongeren te vinden die woensdag voor het eerst naar de stembus mogen. Wij spraken met twee jongeren.

De eerste jongere is Mike Weening (18) die in Groningen woont en een opleiding op het mbo volgt.

Mike, voor het eerst stemmen. Hoe bijzonder is dat?

“Ik vind het best wel bijzonder omdat mijn mening nu meetelt, en ik door middel van mijn stem kan laten horen wat ik vind. Ik vind het ook jammer dat je pas met 18 jaar mag stemmen. Bij de laatste Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen was ik ook al geïnteresseerd en probeerde ik alle ontwikkelingen zoveel mogelijk te volgen. Ik volgde de debatjes, bestudeerde de verkiezingsprogramma’s en probeerde ook op de hoogte te blijven van de onderwerpen die op dat moment speelden.”

Je noemt het al, onderwerpen die in de spotlights staan. Wat is voor jou bij deze verkiezingen het belangrijkste onderwerp?

“Dat is de voltooid leven wet. Dat is een onderwerp waar ik echt naar kijk. We leven in een samenleving waarbij de groep ouderen steeds groter wordt, door de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig zijn heel veel mensen gezond, maar er zijn ook mensen die kwalen hebben. Daarnaast zijn er mensen die het gevoel hebben dat hun leven voltooid is. Mensen voor wie dat geldt, die moeten vind ik de vrijheid krijgen om over het einde te beslissen. Dit is een onderwerp dat morgen mee speelt in waar ik op stem.”

Hoe komt het dat je zo begaan bent met dit onderwerp? Je zou verwachten dat jij als jongere juist naar hele andere problemen kijkt …

“Klopt, maar ik heb een opleiding gevolgd in de zorg. Door deze opleiding, en door de stage, ben ik veel met dit thema in aanraking gekomen. En het is overigens goed dat je de jongeren-problematiek aanhaalt, want dat is ook een onderwerp waar ik naar kijk. En waar ik mij aan erger is dat het bij deze verkiezingen weinig gaat over de problemen waar jongeren mee te kampen hebben. We horen in de media de verhalen over geen fysiek onderwijs krijgen, mentale en psychische problemen, studieschuld, stress. Ik vind het heel gek dat het alleen maar lijkt te gaan over hoe we de samenleving weer kunnen openen, maar niet hoe we de jongeren op korte en langere termijn gaan helpen.”

Om tot een keuze te komen, hoe heb je je voorbereid?

“Ik heb stemwijzers ingevuld, debatten gekeken en het nieuws goed in de gaten gehouden. En op dit moment twijfel ik nog tussen twee partijen. Dus ik ga vanavond het NOS debat kijken, en ik wil mij nog even verdiepen in de verkiezingsprogramma’s van deze beide partijen. En dan hoop ik dat ik morgen een goede keuze kan maken.”

Tussen welke partijen twijfel je op dit moment?

“Ja, ik denk dat het heel gek gaat klinken maar het wordt 50Plus of de BoerBurgerBeweging. Dat heeft dus te maken met de onderwerpen die voor mij belangrijk zijn, maar ook de voorkeur die ik voor kleine partijen heb. We hebben in het verleden vaak gezien dat grote partijen met mooie plannen komen, maar als ze dan aan de formatietafel komen te zitten, dat alles als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ik wil niet dat mijn partij mee waait met een wind die er dan staat, maar ik wil dat men vasthoudt op waarom ik op die partij gestemd heb.”

In de gemeente Groningen zijn woensdag 113 stembureaus open

De tweede jongere is Jetze Koper (19) uit Groningen. Hij volgt een opleiding op het wo.

Jetze, voor het eerst je stem mogen uitbrengen. Kijk je er naar uit?

“Ik vind het op een bepaalde manier spannend. Het is iets nieuws. Morgen in het stemlokaal dat enorme formulier uit mogen vouwen om met een rood potlood je keuze te mogen maken. Ik ben iemand die enorm gelooft in de democratie. Ik ben ook van mening dat mensen die deze dagen hun stem niet uitbrengen de komende jaren ook niet moeten zeuren. Het is een democratische plicht die je te vervullen hebt.”

Welk onderwerp is voor jou belangrijk bij deze verkiezingen?

“Dat heeft alles te maken met toekomst. En dan bedoel ik enerzijds de toekomst op de korte termijn, bijvoorbeeld hoe we uit deze coronacrisis gaan komen, maar ik bedoel ook de toekomst over tien jaar. Wat zijn de plannen voor een sustainable klimaat en een sustainable economie. En hoe kunnen we als land er voor zorgen dat een crisis, als de coronapandemie, kunnen voorkomen. Aan de hand van stemwijzers, het lezen van verkiezingsprogramma’s en ook het kijken van televisieprogramma’s als Jinek, Op1 en debatten probeer ik hier achter te komen.”

Dat klinkt alsof je er nog niet uit bent …

“Klopt. De afgelopen drie weken heb ik al heel wat partijen weggestreept. Waar ik uiteindelijk voor ga, dat weet ik nu nog niet. Ik hoop ook dat ik het niet tot het laatste moment hoef uit te stellen, want ik wil eigenlijk niet in het stemhokje een knoop willen doorhakken. Dus ik ga vanavond zeker nog het NOS debat volgen. En dan kijk je toch wat de grote professionele partijen goed hebben gedaan, maar ik kijk ook naar de kleine partijen. En uiteraard kijk je naar het programma, maar je kijkt ook naar de lijsttrekker. Is die capabel? Gaat hij of zij er echt voor?”

Wat gaat het morgen worden?

“Ik durf je dat nu nog niet te zeggen, maar ik twijfel tussen Volt en JA21. Ik weet dat deze partijen niet heel dicht bij elkaar liggen. Maar als je kijkt hoe zij zich focussen op jongeren en de jongerenproblemetiek aan willen pakken, dan valt voor beide partijen wat te zeggen.”