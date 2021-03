‘Het is echt een subcultuur. Net zoals je volkstuintjes hebt. Ik ken mensen van over de hele wereld en die worden maar één ding verbonden en dat zijn sigaren.’

Rinse van Gans opent 1 april een sigarenspeciaalzaak als franchiser, onder de vlag van Van Dalen Cigars. De ervaren sigarenroker is bekend in de sigarenniche. Tussen de alvast uitgestalde rookwaar voelt hij zich als een vis in het water.

‘Dit is geboren uit hobby. Het is niet de nicotine, het is niet rook, maar gewoon dat je even één of twee uur helemaal niets hoeft te doen, behalve een sigaartje roken. Als je één of twee keer per week een sigaar mag roken, ben je een gelukkig persoon.’

De noorderling die net zo enthousiast is over de sigaar als Van Gans zelf, zal blij zijn met de opening van deze speciaalzaak. Door de zogenoemde humidor is deze namelijk uniek in Noord-Nederland. ‘Dat is een klimaatkamer. Het is net of je op vakantie bent in Costa Rica. De luchtvochtigheid loopt op tot 72 procent.’ Zo blijven de sigaren beter bewaard.

Het paradepaardje van Van Gans kost 1100 euro. Het gaat om een doosje met 15 sigaren, wat neerkomt op bijna 75 euro per stuk. Krijgt u al trek in een trekje?