“Als de auto 30 km had gereden dan had Loekie misschien nog geleefd”

nieuws

De negenjarige Thiago roept in een open brief, gepubliceerd in buurtkrant Noorderplantsoen, mensen op om met informatie te komen wie hondje Loekie heeft doodgereden.

Hondje Loekie werd op donderdagavond 28 januari rond 20.45 uur aangereden in de Moesstraat in de Noorderplantsoenbuurt en was op slag dood. “Een auto trok tussen twee drempels op naar 70 kilometer per uur”, schrijft Thiago in de open brief. “Domme Loekie schoot van de stoep, omdat hij iets rook, en klapte tegen de auto. Hij was op slag dood.”

“Als de auto 30 kilometer per uur had gereden, zoals is toegestaan, had hij Loekie misschien gezien en kunnen stoppen. Nu had Loekie geen kans. De auto moet het hebben gemerkt, want hij gaf extra gas en spurtte er vandoor.” Thiago laat in de brief weten ontzettend verdrietig te zijn. Ook is hij boos op de automobilist die veel te hard reed en ook nog eens doorreed. “Ik hoop dat iemand iets heeft gezien, want er waren veel mensen op straat.”

De negenjarige roept mensen op die iets gezien hebben, om hun informatie te delen in een e-mail aan de buurtkrant.

Hartverscheurend, uit de Buurtkrant Noorderplantsoen. Echt haat aan automobilisten die te hard door woonwijken scheuren. Helemaal als ze doorrijden na een aanrijding. ☹️ #Groningen pic.twitter.com/5KsX56sHNB — Arend Jan W⭕nink (@arendjanwonink) March 20, 2021