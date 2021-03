nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Alle Groninger gemeenten moeten aangemerkt worden als aardbevingsgemeente. Dat vindt de fractie van het Groninger Belang in de Provinciale Staten.

Aanleiding voor de uitspraak is een aardbeving dinsdagavond in de gemeente Veendam. Bij het dorp Wildervank vond in de avond een beving plaats van 1.5 op de schaal van Richter. “Het KNMI heeft geconstateerd dat de beving heeft plaatsgevonden op een diepte van drie kilometer en dus aardbevingsgerelateerd moet zijn”, zegt Statenlid Hans Haze van de partij.

De partij heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of men het er mee eens is dat alle Groninger gemeenten aangemerkt moeten worden als aardbevingsgemeente, en of dit ook besproken gaat worden met de Nationaal Coördinator Groningen. De beving bij Wildervank is niet de eerste beving in een gemeente die niet is aangemerkt als aardbevingsgemeente. Drie jaar geleden vonden er twee aardbevingen plaats in het Westerkwartier.