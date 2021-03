Al veel aanmeldingen voor protestactie jongeren op Vismarkt

nieuws

Vismarkt - Foto: Andor Heij

De kans is groot dat er woensdag duizend studenten op de Vismarkt zullen staan om aan te geven dat er meer vrijheden voor jongeren nodig zijn. De laatste dagen loopt het aantal aanmeldingen snel op. Dat zegt Casper Farret Jentink van de organisatie.

Hoi Casper! Hoe verlopen de voorbereidingen?

“Eigenlijk gaat het heel goed. We hebben onze line-up compleet. Verschillende sprekers zullen de studenten toe gaan spreken, waaronder de voorzitter van het College van Bestuur van de RuG maar ook diverse studentenvertegenwoordigers. Ook hebben we inmiddels een podium geregeld en loopt het met de aanmeldingen best wel goed. Inmiddels zitten we op ongeveer 600 aanmeldingen, en we verwachten dat de laatste 400 plekken ook snel vergeven zullen zijn. Zo gaat het ook vaak hè? Sommige mensen zijn heel snel met aanmelden, en er is een groep die tot het laatste moment wacht.”

En ik heb begrepen dat de actie niet alleen op de Vismarkt in Groningen wordt gehouden?

“Nee, klopt. Toen we anderhalve week geleden deze actie opgezet hebben, hebben we ook contact gezocht met verenigingen in andere steden. Dit heeft erin geresulteerd dat er ook in Amsterdam en Utrecht acties plaatsvinden. Dit gebeurt onder dezelfde naam en ook op hetzelfde tijdstip. Alleen in Amsterdam wijkt het tijdstip iets af.”

Met de actie willen jullie een maatschappelijke discussie op gang brengen waarbij de vraag centraal staat of de huidige coronamaatregelen wel proportioneel zijn ten opzichte van de jongeren. Hoe wordt er door de mensen in jou omgeving op dit initiatief gereageerd? Is men blij dat er aandacht voor is?

“Oef. Dat vind ik een goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, dan hoor ik dat de geluiden heel wisselend zijn. Jongeren zijn heel positief over de actie. Ze laten ook weten blij te zijn dat hier aandacht voor is. Maar ondertussen hoor ik ook geluiden dat er bij oudere generaties weinig begrip voor de actie is. Door te pleiten voor vrijheden vinden ze dat we maar egoïstisch zijn, dat we aanstelgedrag vertonen. Dat we juist door ons toedoen andere bevolkingsgroepen in gevaar brengen. Wat dat betreft kun je spreken van een tweesplitsing in de samenleving, en dat is het laatste wat wij willen.”

Heeft het misschien te maken met begrip en kennis hebben van de situatie?

“Ja, dat denk ik wel. Kijk, een voorbeeld. Er zijn vorig jaar september internationale studenten in Groningen komen wonen die nog geen seconde fysiek onderwijs hebben kunnen volgen. Ze hebben hun familie verlaten en zijn in een wildvreemde stad gaan wonen. Een stad waar ze een half jaar later nog bijna niemand kennen. Waarbij ze hun studiegenoten nog nooit gezien hebben. Ik probeer me dat zelf wel eens voor te stellen hoe dat is, en het lijkt me vreselijk. Hetzelfde geldt voor eerstejaarsstudenten. Vorig jaar maart kwamen zij als eindexamenleerling thuis te zitten door de eerste lockdown. Nu een jaar later hebben zij nog altijd geen seconde fysiek onderwijs kunnen genieten en hebben ze studiegenoten niet kunnen ontmoeten. Er is ruimte nodig, en dat kan veilig zonder andere mensen in gevaar te brengen.”

Middelbare scholen zijn sinds vorige week minimaal 1 dag open voor een leerling. Is dat iets wat jullie zouden willen?

“Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. Dat je in ieder geval weer 1 dag fysiek onderwijs op anderhalve meter krijgt en dat je je studiegenoten en je docenten weer kunt ontmoeten. De mentale problemen zijn gewoon heel groot, en jongeren hebben heel duidelijk last van de gevolgen.”

Meer informatie, en aanmelden voor de actie op de Vismarkt, kan op deze website.