Ajax een maat te groot voor FC Groningen

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft zondagmiddag in Amsterdam geen resultaat kunnen boeken op bezoek bij koploper Ajax. De Amsterdammers waren de betere partij en wonnen ondanks een doelpunt van El Messaoudi door treffers van Gravenberch, Haller en Tadic met 3-1.

In het eerste half uur waren de Amsterdammers oppermachtig en kwam het op voorsprong. Ryan Gravenberch kon binnen schieten na slordig verdedigen van de Groningers. Na een half uur voetballen speelde de Trots van het Noorden de schroom van zich af en kwam het zelfs dicht bij de gelijkmaker: een goede voorzet van Bart van Hintum kwam op het hoofd van El Hankouri. De aanvaller moest echter toekijken hoe Ajax-doelman Stekelenburg knap redding bracht op zijn inzet.

Het tweede bedrijf

In de tweede helft pakte Ajax wederom de regie. In de 54e minuut speelde Davy Klaassen de volledig vrijstaande Neres aan in de loop. De Braziliaan hield het overzicht en speelde af op Haller die makkelijk de score kon verdubbelen. Na 75 minuten voetballen gooiden de Amsterdammers de wedstrijd in het slot. Ajax kreeg een penalty van scheidsrechter Higler nadat Martinez een bal op de arm schoot van Mike te Wierik in de Groninger zestien. Dusan Tadic ging achter de bal staan, maar trof de lat. Omdat Tomas Suslov te vroeg inliep moest de inzet over en met zijn tweed poging verschalkte Tadic doelman Padt die een erg sterk de wedstrijd keepte onder het toeziend oog van bondscoach Frank de Boer. In de 84e minuut deed Ahmed El Messaoudi namens FC Groningen nog een duit in het zakje. Uit een strakke vrije trap van Suslov kopte de middenvelder knap binnen: 3-1.

Volgende week zaterdag speelt FC Groningen om 20:00 een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.