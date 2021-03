Agent ernstig gewond aan gezicht bij steekincident Van Houtenlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een agent is woensdagavond ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht bij een steekincident in de Van Houtenlaan in de stad Groningen. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur. “Het gaat om een steekincident waarbij een agent ernstig gewond is geraakt aan zijn gezicht”, vertelt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. “De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. De agent wilde samen met een collega twee jongemannen op een fiets controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het tweetal werd de agent vrijwel direct aangevallen door één van de twee. De twee jongens gingen er daarna vandoor en zijn nog voortvluchtig. De andere agent raakte niet gewond.”

Technische Recherche

Incidentfotografen melden dat de gewonde agent in een ambulance gestabiliseerd is. Daarna is de ambulance met spoed vertrokken richting het ziekenhuis. In de Van Houtenlaan is een onderzoek gestart. Onder andere de Technische Recherche is ter plaatse om te onderzoeken wat er precies gebeurd is en om bewijsmateriaal veilig te stellen.

Burgernetactie

Eerder op de avond werd er een Burgernetactie opgestart. In het bericht liet de politie weten op zoek te zijn naar twee blanke jongens die in het donker gekleed zijn. Eén van hen draagt een opgerolde muts, de ander heeft krullend haar en een rugzak bij zich. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

