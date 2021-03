Afsluiting Paterswoldseweg leidt tot drukte op Laan Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: google maps

Het is zaterdagmiddag druk op de Laan Corpus den Hoorn. Oorzaak zijn de afsluitingen van de Paterswoldseweg en de N7 waardoor het verkeer omgeleid wordt.

“De Paterswoldseweg is afgesloten vanwege de sloop van het zuidelijke ringweg-viaduct”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Daardoor heb je te maken met twee omleidingen. Het verkeer via de Paterswoldseweg moet omgeleid worden maar ook het verkeer via de zuidelijke ringweg richting Hoogkerk moet een andere route volgen. Op de Laan Corpus den Hoorn leidt dit tot drukte omdat dit één van de omleidingswegen is.”

Eerder in de middag gebeurde er op de Laan Corpus den Hoorn een ongeluk waarbij een fietser werd aangereden door een auto. Ten Cate sluit niet uit dat dit ongeluk een gevolg was van de drukte. De stremming van de Paterswoldseweg en de zuidelijke ringweg duurt tot maandagochtend 06.00 uur.