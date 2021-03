Afgelopen week marginale daling aantal besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen week registreerde het RIVM in Groningen iets minder besmettingen met het coronavirus dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

In de afgelopen week vond de GGD 1.008 nieuwe corona-infecties in de provincie. Een week geleden waren dat er nog 1.074. Het aantal mensen wat overleed aan COVID-19 steeg van zeven sterfgevallen (tussen 16 en 23 februari) naar tien in de afgelopen week.

In totaal zijn nu 25.154 corona-infecties geregistreerd in de provincie Groningen. 199 overleden aan COVID-19.

RIVM: ‘Vooruitzicht nog niet goed’

Volgens het RIVM steeg aantal positieve tests onder alle geteste Nederlander in de afgelopen week met zeven procent. Daarmee steeg ook het reproductiegetal tot boven de 1. Wel lieten meer mensen zich testen, waardoor het percentage positieve tests met 1 procent afnam.