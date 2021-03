AED gestolen in Onnen: “Dit slaat helemaal nergens op”

In Onnen is ongeveer een maand geleden een AED (automatische externe defibrillator) gestolen en deze is nog steeds niet terug. In het dorp zijn normaal gesproken vier AED’s aanwezig.

Jan Ubels, beheerder van het reanimatieteam in Onnen, kwam er bij toeval achter dat het apparaat niet meer op zijn plek was. Hij hield een onderhoudscontrole onder de AED’s en tot zijn verbazing hing er eentje niet meer op zijn plek.

De beheerder vertelt dat je met het stelen van een AED groot leed kan aanrichten. Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de daders. “Wie dit gedaan heeft moet echt zijn ogen uit zijn hoofd schamen. Dit slaat helemaal nergens op”.

Ubels rekent er niet meer op dat het apparaat wordt teruggebracht maar hoopt natuurlijk van wel.