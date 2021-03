Achtste editie van de Groningse Nacht van de Filosofie in het teken van ‘waarheid’

nieuws

Foto: Johannes Rienks

‘Waarheid’. Dat is het thema van de achtste editie van de Groningse Nacht van de Filosofie die op vrijdag 16 april online gehouden wordt.

De Nacht van de Filosofie wordt georganiseerd door Forum Groningen, de Faculteit Wijsbegeerte van de RuG en Studium Generale. Vanaf 20.00 uur wordt er over het thema ‘waarheid’ gesproken. Volgens de organisatie een interessant thema in tijden van fake news. Te gast is de Ghanees-Britse topfilosoof Kwame Appiah. Samen met filosoof Stine Jensen zal hij de coronacrisis onder de kosmopolitische loep nemen. Pakken we de pandemie aan als verbonden wereldburgers, of zorgt de problematiek juist voor meer verdeling? Daarnaast is Jochem van de Berg, medeoprichter van het satirisch online nieuwsmagazine De Speld uitgenodigd en gaat emeritus-hoogleraar Trudy DeHue spreken over de relatie tussen waarheid, wetenschap en filosofie.

Om tickets te kopen voor de Groningse Nacht van de Filosofie kan men terecht op deze website. De livestream vindt plaats van 20.00 tot 23.00 uur.