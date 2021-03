Aardbevingsgedupeerden presenteren zwartboek: “We willen de regie terug”

Aardbevingsgedupeerden hebben donderdagmiddag een zwartboek overhandigd aan burgemeester Koen Schuiling en wethouder Roeland van der Schaaf. Het boek bevat 200 verhalen van gedupeerden van de gaswinning.

Met het zwartboek roepen de gedupeerden de lokale bestuurders op om meer voor ze op te komen. “We willen graag de regie terug en duidelijk over wat er gaat gebeuren,” vertelt Bianca Wieringa. Samen met haar gezin wacht ze al ruim drie jaar op de versterking van haar woning in Woltersum. “We kregen niet echt antwoorden van de wethouder. Ze horen je wel, maar er wordt nooit echt op terug gekomen. Er komt nooit echt een antwoord, en dat frustreert.”

Het zwartboek werd samengesteld door de SP. “Wij zien dat er wel dealtjes worden gesloten tussen regionale bestuurders en de minister, maar dat de organisatie veel te bureaucratisch is,” zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de gemeenteraadsfractie. “Zorg ervoor dat je één organisatie hebt zodat het rap kan worden opgelost. Dan zal het een paar euro’s extra kosten, maar nu moeten mensen voor elke centimeter vechten. Je ziet het ook aan mensen: ze zijn moe, ze voelen zich niet gehoord en ze willen een overheid die aan hun zijde staat. Dat is niet hoe het nu is.”

Nieuwe wet

De Tweede Kamer nam gisteren nog een wet aan waardoor de versterkingsoperatie nu helemaal in handen is van de overheid. De NAM komt hiermee dus buitenspel te staan. Wieringa denkt dat dat een goede zet is. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat degene die het veroorzaakt, een vinger in de pap heeft om het op te lossen. Dat lijkt me niet goed.” Dijk is minder enthousiast over de nieuwe wet. “Het had al veel eerder moeten gebeuren, maar toch zorgt ook deze wet alleen maar voor meer bureaucratie. Het haalt niet de kern van het probleem eruit, en dat is dat mensen voor ieder beetje herstel moeten knokken. Daarvoor hebben ze echt de bestuurders van de Groningse regio voor nodig en die zien en horen wij veel te weinig.”