Aardbevings Academie; nieuw online platform voor professionals in aardbevingsgebied

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Professionals die werken met mensen die geraakt zijn door de Groningse aardbevingsproblematiek, kunnen vanaf maandag gebruik maken van een nieuw online platform. Daar vinden ze kennis en expertise over zorg en welzijn, het onderwijs en de schadeversterking en schadeafhandeling in het gebied.

GGD Groningen heeft het initiatief genomen tot de Aardbevings Academie. “We hebben in kaart gebracht wat de wensen en behoeften zijn van de aardbevings-professionals en hebben op basis daarvan de Aardbevings Academie ontwikkeld” vertelt Jos Rietveld, directeur GGD Groningen. “Op dit platform krijgen professionals tools, kennis en inzichten afgestemd op de problematiek in hun werkveld. Ik zou tegen al die professionals willen zeggen: maak er gebruik van, haal extra kennis op en deel je inzichten. Zo kunnen we elkaar helpen versterken.”

Professionals uit het aardbevingsgebied hebben behoefte aan kennis over de sociaal-emotionele gevolgen van aardbevingen, zo blijkt uit onderzoek. Het digitale platform biedt e-learnings, workshops, webinars en masterclasses, leernetwerken, coachingstrajecten en artikelen en onderzoeken.

De nieuwe Aardbevings Academie wordt vergezeld door een campagne om professionals, die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied, op de hoogte te stellen van het bestaan van het platform en motiveren om hier gebruik van te maken. Meer informatie over nieuwe tool en de ‘Samen Sterk Staan’-campagne is te vinden op de website van de Aardbevings Academie.