Aantal WW-uitkeringen sinds januari licht gedaald

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in februari met bijna vier procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit informatie van het UWV.

Groningen telt nu 3.774 mensen met een uitkering. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 13,8 procent toegenomen. Ook in de provincie Groningen nam het aantal uitkeringen in een maand tijd licht af, namelijk met 0,6 procent. In de provincie heeft 3 procent van de inwoners een uitkering. Landelijk gezien zijn er nu 19 procent méér mensen met een uitkering van een jaar geleden.

Volgens het UWV heeft de coronapandemie een dempende werking op de werkgelegenheidsgroei richting het voorjaar. Wel is er in bepaalde zorgberoepen nog onverminderd veel vraag naar personeel. In Groningen is er veel vraag naar verpleegkundigen, medisch specialisten en verzorgenden IG. Er is echter, anders dan vroeger, minder groei in werkgelegenheid in de bouw, horeca en uitzendsector.