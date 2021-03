Aantal ontdekte drugslabs in Groningen verdriedubbeld

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen werden in 2020 drie keer zo veel drugslabs gevonden dan in de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers die de politie donderdag bekend maakte.

Ook steeg het aantal dumplocaties in de provincie aanzienlijk. Het afgelopen jaar vond de politie er vier in de provincie Groningen. In de vier jaar ervoor vonden agenten er slechts één.

De toename van het aantal ontdekte drugslabs is volgens de politie een landelijke trend, het aantal nam toe met twintig procent. Opvallend is de toename van productielocaties waar crystal meth gemaakt en gekristalliseerd wordt.