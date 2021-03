sport

Foto: Martini Sparks

Martini Sparks verloor woensdagavond in Haren met 86-53 van Den Helder. Het was de twaalfde nederlaag voor Martini Sparks uit even zoveel wedstrijden in de basketball league.

Bij Martini Sparks zat Robert Tinga als coach op de bank, omdat zaterdag Klaas Stoppels vertrok wegens “gebrek aan chemie met de speelsters”. Maar ook Tinga kon dus het tij niet keren. Martini Sparks liep vanaf het begin al achter de feiten aan.

Zaterdag speelt Martini Sparks in Barendrecht tegen Binnenland.