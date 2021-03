Aantal besmettingen in Groningen daalde marginaal in afgelopen week

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de afgelopen week registreerde het RIVM 927 infecties met het coronavirus in de provincie Groningen. Dat blijkt uit het weekoverzicht van de epidemiologische situatie in Nederland, wat dinsdagmiddag werd gepubliceerd.

Per 100.000 inwoners registreerde het rijksinstituut 158.2 besmettingen. Ten opzichte van de rest van Nederland staat Groningen daarmee in de middenmoot. In de week van 23 februari en 2 maart kende Groningen nog 172.1 nieuwe besmettingen per 100.000 mensen.

Bij het RIVM werden in de afgelopen week vijf overlijdens door COVID-19 gemeld in de provincie Groningen. Dat was een scherpe daling ten opzichte van de voorgaande week (10).

Groningen weerspiegelt landelijke trend

In de week van 2 tot en met 9 maart kregen 31.959 Nederlanders een positieve testuitslag, ongeveer even veel als de week daarvoor. Ruim 360.000 mensen lieten zich testen. Het reproductiegetal blijft daarmee rond de 1 hangen. Het RIVM is wel positief over het lagere aantal besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het vaccineren werpt daar zijn vruchten af.