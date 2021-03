Aanpak rivier de Hunze en Ulgersmaborg kan beginnen

nieuws

Foto: Groninger Landschap

De nieuwe landschapsvisie voor het gebied bij Ulgersmaborg is gereed. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met het Groninger Landschap gewerkt een nieuw stukje Hunze in de stad.

Ook omwonenden en bestaande gebruikers hebben meegewerkt aan de visie. Het centrale doel daarvan is het weer herkenbaar en beleefbaar maken van de oude loop van de Hunze, die tegenwoordig nog slechts een sloot is, Dat landschap moet hersteld worden. Dat biedt ook ruimte voor meer beleving, beweging en activiteit. Bovendien komen er dan meer mogelijkheden voor waterberging en koele plekken als het heet is.

Het gebied, tussen de wijken Van Starkenborgh, de Hunze en de busbaan, bestaat nu vooral uit eentonige en niet-toegankelijke paardenweides. Maar er zijn veel mogelijkheden voor fiets- en wandelpaden, een pluktuin, uitlaatplek voor honden, bijenkasten, waterspeelelementen of een buiten vergaderlocatie. Ook moet het gebied weer aantrekkelijk worden voor dieren en planten. Als alles goed verloop, kan dit jaar nog begonnen worden met de aanpak.