850 euro aan menstruatieproducten gedoneerd aan Voedselbank

Zo veel mogelijk menstruatieproducten doneren aan de Voedselbank, dat was het doel van een actie van Hilde Lavell. Op internationale vrouwendag haalde ze daarvoor 850 euro op.

Niet iedereen kan menstruatieproducten betalen en daarom besloot Lavell om op internationale vrouwendag, 8 maart, in actie te komen. Ze hoopte 200 euro op te halen, maar dat werd dus uiteindelijk 850 euro. Dat had ze niet verwacht. “Er zit natuurlijk nog best wel een taboe op menstrueren, dus ik dacht dat mensen het misschien wel een rare actie zouden vinden. Misschien dat het mensen aansprak dat het probleem heel praktisch is.” Ze heeft verschillende producten gekocht van het geld. “Het is voor iedereen natuurlijk persoonlijk wat ze fijn vinden dus ik heb veel verschillende soorten maandverband en tampons. Daarnaast heb ik ook menstruatiecups, die kan je vijf jaar lang gebruiken.”

Oplossing

“Ik vind het heel schrijnend dat dit probleem nog in Nederland voorkomt. Het is een probleem wat natuurlijk alleen vrouwen aangaat. Vrouwen en meisjes hebben nou eenmaal een achterstand. Menstruatiearmoede is iets dat die ongelijkheid alleen maar vergroot omdat vrouwen dan niet naar hun werk of school kunnen.” Daarom hoopt ze dat er snel een structurele oplossing komt. In de gemeenteraad pleitten de PvdA en 100% Groningen in maart al voor gratis menstruatieproducten in scholen, bibliotheken en andere gemeentelijke instanties. Lavell vindt dat een goede eerste stap. “Maar eigenlijk zou het overal gratis moeten zijn, in ieder geval voor een deel van de bevolking. Het is geen luxegoed, het is iets dat je nodig hebt.”

Ze is nu van plan om vaker dit soort acties te organiseren. “Dit is dus ook een oproep aan mensen dat het niet zo moeilijk is om in actie te komen. Ik heb dit binnen twaalf uur opgezet en binnen een paar weken is het helemaal afgerond. Dus ja, ik ben zeker van plan om zoiets vaker te doen.”