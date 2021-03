nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft, in de nacht van zondag op maandag, een 60-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij in februari heeft ingebroken in verschillende cafetaria’s aan de Zonnelaan en de Eikenlaan.

De verdachte wordt volgens de politie gehoord tijdens het vervolg van het onderzoek naar deze inbraken.

De politie deelde donderdagmiddag videobeelden van één van de inbraken. Op verzoek van de politie is dit beeldmateriaal verwijderd.