Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

Op de plaats van het huidige dorpshuis in Ten Post komt in de toekomst “Huis ten Post” te staan.

Het dorpshuis staat er nu nog, maar dat wordt gesloopt en vervangen door een nieuw centrum, dat plaats biedt aan de school, de kinderopvang, de sportclub en het dorpshuis, maar ook aan de kerk. De gemeente financiert het gebouw niet alleen; er komt ook geld van het nationaal Plan Groningen.

Een definitief ontwerp is er nog niet. Het plan is dat het gebouw in 2023 in gebruik wordt genomen.